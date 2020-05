Estádio do Famalicão aprovado pelas autoridades de saúde

O Estádio Municipal do Famalicão recebeu parecer favorável das autoridades de saúde, esta quinta-feira, e vai receber jogos da I Liga, de acordo com um comunicado da Liga Portuguesa de Futebol.

O relvado do estádio do Famalicão será então o palco para o jogo entre o FC Porto e a equipa da casa, no próximo dia 3 de junho, na retoma do campeonato.

Além do recinto do Famalicão, já foram aprovados pela Direção-Geral da Saúde o Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Portimão Estádio, Cidade do Futebol (FPF), Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Estádio do Bessa (Boavista), Estádio do Rio Ave, Estádio do Desportivo das Aves e o Estádio do Bonfim (Vitória de Setúbal).