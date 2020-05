Há horários para atravessar a fronteira a partir do dia 1 de junho

Para atravessar a fronteira entre Portugal e Espanha será necessário cumprir certos horários, de acordo com um despacho dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna, publicado esta quinta-feira em Diário da República, que entra em vigor no próximo dia 1 de junho.Esta medida foi tomada a "título excecional e temporário" devido à pandemia que ambos os país atravessam provocada pelo novo coronavírus.

Para sair do país, deve faze-lo através das localidades de Rio de Onor (Bragança), Tourém (Vila Real) e Barrancos (Beja). Ás quartas-feiras e aos sábados, entra as 10h00 e as 12h00 pode-se sair do país pela localidade "Rio de Onor, ponte de fronteira da Rua da Costa, caminho rural, é ponto de passagem autorizado na fronteira terrestre”, pode ler-se no despacho.

Em relação a Tourém e Barrancos, o ponto de passagem autorizado através da fronteira terrestre entre os dois países é às segundas-feiras e quintas-feiras, entre as 6h e as 8h e das 17h às 19h.