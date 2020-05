Covid-19. DGS já divulgou orientações para espaços culturais

A Direção-Geral da Saúde divulgou nesta quinta-feira um documento com as orientações relativas à utilização de equipamentos culturais no contexto da covid-19, após o desconfinamento. A partir da próxima segunda-feira, 1 de junho, estão autorizadas a reabrir ao público salas de espetáculos, cinemas e teatros.

“Considerando a evolução epidemiológica atual da covid-19, é iniciada a fase de recuperação e reabertura dos serviços entretanto encerrados, como o caso dos equipamentos culturais”, lê-se no documento, que classifica os espaços culturais como “locais de risco de transmissão da covid-19, devido à elevada afluência e rotatividade de pessoas”.

Além de um conjunto de medidas relativas à preparação dos espaços para a reabertura ao público, que incluem “a definição de uma área de isolamento e os circuitos necessários para chegar e sair da mesma, assim como os procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de covid-19, a disponibilização de dispensadores de solução antissética à base de álcool ou a afixação de material informativo, são ainda definidas uma série de medidas gerais relativas à circulação, bilheteiras e às distâncias de segurança a manter no interior dos espaços, bem como conjuntos de medidas específicas para cada tipo de equipamento cultural: salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares; livrarias, arquivos e bibliotecas; museus, palácios, monumentos e similares; e programação ao ar livre.

Conheça as medidas em detalhe aqui.