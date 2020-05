Nova fotografia levanta rumores de que Georgina Rodríguez pode estar grávida

A partilha de uma fotografia de família foi o suficiente para que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo se tornassem alvo de novos rumores sobre uma eventual gravidez.

Na imagem, o jogador português está com os quatro filhos e com a namorada, cuja postura levou várias publicações internacionais, como o The Sun, a levantar a hipótese de um novo bebé estar a caminho.

Na base da teoria da gravidez, está o facto de Georgina Rodríguez ter a carteira a tapar a barriga, o que está a ser interpretado como uma forma de esconder uma alegada gravidez.