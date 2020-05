Mais jovens infetados em Lisboa e Vale do Tejo? Marcelo lembra que se devem comportar tendo em conta "o risco social dos outros"

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem registado nos últimos dias um aumento do número de casos de infeção por covid-19. Esta tem sido a região onde se têm registado a maior parte dos casos confirmados diariamente em todo o país. Esta sexta-feira, e depois de a DGS confirmar que os jovens e as classes mais desfavorecidas são os mais afetados, o Presidente da República lembra que os jovens são o grupo etário com menor risco, mas que precisam de pensar nos seus familiares.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgiram durante a visita à livraria Barata em Lisboa, depois de ter passado a noite num hotel de três estrelas.

O chefe de Estado reiterou que não existe "uma situação descontrolada" na região que "justifique alarme social", mas assinalou que os números disponíveis retratam sempre o que se passava há 15 dias e não o cenário atual.

Depois de admitir que os jovens são a faixa etária que têm mais tendência a conviver, a mais "efusiva", o Presidente disse que estes devem pensar que "têm avós, têm pais e têm tios" e comportar-se tendo em conta "o risco social dos outros".

Já sobre a sua experiência pessoal no hotel, Marcelo disse que as condições são “muito estritas”.

"Esta noite que passou passei-a num hotel, para verificar as condições de higiene do hotel", começou por dizer.

"E achei que as condições são muito estritas. É um hotel que nunca fechou. São muito estritas. Tudo é desinfetado: a mala, a pasta, o computador. Há uma desinfeção de quem entra, há uma desinfeção permanente dos quartos. Mas tem de ser assim", acrescentou.

O Presidente da República revelou ainda que está a realizar testes de despiste à covid-19 “de 15 em 15 dias, para garantir que não há risco”, nem para si, nem para os seus colaboradores.