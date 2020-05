Adeptos polacos são os primeiros a poder voltar ao estádio

É oficial a Polónia é o primeiro país a permitir o regresso dos adeptos às bancadas dos estádios de futebol.

O campeonato polaco recomeça esta sexta-feira, após a suspensão provocada pela pandemia da covid-19 e, por enquanto, os jogos ainda são à porta fechada, como no resto da Europa. Mas, no dia 19 de junho, regressam os adeptos, ainda que em menor número, pois a capacidade permitida fica reduzida a 25%.

A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro polaco. “Estamos contentes por ter criado um mecanismo especial para voltar aos jogos. É um sinal do regresso à ‘nova normalidade’. Para mim, o futebol é mais do que um jogo. Isto é uma grande promoção da Polónia, das empresas polacas, da nossa capacidade de lutar, das nossas valências e capacidades. Estou contente porque a nossa liga vai ser transmitida em 16 países”, disse Mateusz Morawiecki.

“Vamos fazê-lo com a devida desinfeção, a venda de bilhetes e o acesso aos estádios não vão causar aglomerações de pessoas. Nos recintos, os adeptos vão ficar sentados de acordo com as regras sanitárias”, acrescentou o governante.