Vídeo mostra jornalistas da CNN a serem detidos quando acompanhavam protestos em Minneapolis

As autoridades detiveram uma equipa de reportagem da CNN que estava a fazer a cobertura em direto do quarto dia consecutivo de protestos na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos.

A polícia justifica a detenção com o facto de não terem sido respeitadas as ordens das autoridades.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed