SEF já controlou mais de meio milhão de cidadãos nas fronteiras terrestres

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já controlou meio milhão de pessoas no Pontos de Passagem Autorizados (PPA) com Espanha. Uma operação em curso desde o dia 16 de março, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o SEF revela que, nestes quase dois meses e meio, Valença foi o Ponto de Passagem Autorizado com maior registo de controlo – 200 mil. Seguiu-se Caia, com 70 mil e Vila Formoso, com 60 mil.

Na mesma nota, o SEF informa ainda que cerca de 3 mil pessoas foram impedidas de entrar em Portugal, por não se justificar a necessidade de atravessar a fronteira.

No âmbito do cumprimento de medidas cautelares, entre outras, foram detidas 15 pessoas, até à presente data.

O SEF destaca ainda que o trabalho no controlo de pessoa tem sido facilitado com a utilização de uma aplicação, designada de SEF Mobile, que já permitiu um controlo rápido e seguro de mais de 100 mil cidadãos.