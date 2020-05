Casal detido no Uganda por vender filha de 16 anos a português de 54

Os pais de uma menor, de 16 anos, foram detidos esta quinta-feira, em Kira, no Uganda, por serem suspeitos de vender a filha a um português, de 54 anos.

De acordo com o jornal Chimpreports , a polícia de Kira explicou que foi após a detenção do português, residente no Uganda, e que tinha na sua posse um contrato de casamento com a sua assinatura e dos pais da menor, que o negócio foi descoberto.

Os três encontram-se agora detidos.

As autoridades destacam ainda que durante o confinamento, decretado devido à pandemia de covid-19, os casos de violência sexual têm aumentado.