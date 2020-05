Reportagem SOL. Três meses que no São João foram uma eternidade

Do que não era muito, sobretudo para fazer face a uma pandemia, o hospital que levou com o maior embate da covid-19 fez tudo. E todas as ajudas contaram. Cansados mas com o dever cumprido, há uma sensação de descanso do guerreiro. No epicentro da epidemia, em abril só houve uma quebra de 5% nas consultas: foi possível manter quase todas à distância. Nos cuidados intensivos, um doente está internado desde o início. Recebeu esta semana pela primeira vez a visita da família. Na despedida, transmitem confiança. ‘Vamos ajudar se for preciso’.

Passa pouco das 10h30 e a urgência do São João está calma. As tendas amarelas, nos últimos meses dedicadas a receber casos suspeitos de covid-19, já foram desativadas. Há ainda o espaço reservado a doentes com sintomas moderados mas a entrada faz-se agora para todos pela porta comum, de máscara, porque o vírus pode não trazer aviso. No dia anterior houve um caso positivo, mas têm sido agora mais esporádicos. Em abril, chegaram a ter 350 suspeitos num dia, 100 a dar positivo no teste, imagens que quem o viveu não esquece. Três meses depois, vai-se respirando depois do embate da covid-19 e há um ensaio de regresso à normalidade onde se misturam a adrenalina do tempo que passou, o sofrimento das famílias e do isolamento dos doentes, as vitórias, o dever cumprido temperado por cansaço. Marcas profundas num hospital que de um momento para o outro teve de reinventar-se, contra o tempo e uma enchente de doentes. E resistiu estoicamente.

Cristina Marujo, diretora da urgência central, e Nelson Pereira, são os primeiros anfitriões nesta visita ao bastião da epidemia no Norte. É alívio o que se respira por estes dias, ainda que nada esteja ganho enquanto a pandemia durar. A preparação, o planeamento, os circuitos novos, os ajustes constantes, às vezes da manhã para a tarde, assim como todos os que se prontificaram a ajudar, vindos de outros serviços, vindos de outros hospitais, foram essenciais. Os três meses que passam, primeiro com a afluência de casos suspeitos a partir do carnaval e, depois, a partir os primeiros casos positivos no início de março, pareceram longos e os braços, ao início, pareceram poucos para a a tarefa pela frente. «Somos uma urgência com equipas dedicadas e tínhamos cerca de metade da dotação prevista para o serviço. De repente foi como se caísse aqui uma bomba atómica», resume Nelson Pereira.

De dezenas passaram a centenas de casos suspeitos, num crescimento exponencial que, se nos boletins da DGS pode parecer abstrato, ali foi mesmo isso: rápido, sem tempo para vacilar perante a incerteza de uma onda que se temia que fosse maior, mas foi suficientemente grande para pôr tudo à prova. A preocupação, comum a todo o hospital, foi antecipar as necessidades de resposta e diminuir o risco de infeção entre profissionais e doentes. Mesmo quando as orientações ainda não estavam concretizadas a nível nacional, suspenderam atividade não urgente, tornaram obrigatório o uso de máscara, controlo de temperatura dos profissionais e doentes. Hospital de referência na zona Norte, primeiro admitiam-se e internavam-se todos os suspeitos, como ditavam as orientações, mas depressa se revelou impossível seguir esse rumo. Os casos com sintomas mais ligeiros passaram a ser enviados para isolamento em casa, ainda enquanto aguardavam o resultado. O mesmo com os doentes com teste positivo, mas sem necessidade de ficar no hospital._«Fomos criando as bases de uma estratégia», resumem. Ao início com alguns momentos de incompreensão, mesmo entre colegas no Norte, recordam. «Quando começámos a usar todos máscara além dos equipamentos de proteção nas zonas dedicadas à covid-19, houve quem achasse que não era necessário. Lembro-me de dar uma máscara à minha mulher que trabalha noutro hospital e haver algum olhar de lado. Duas semanas depois estava a fazer-se o mesmo em todos os hospitais», diz Nelson Pereira.

