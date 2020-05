Economia

30 de maio 2020

“Um défice zero nunca foi um objetivo aceitável”

O economista João Ferreira do Amaral continua a defender a saída do euro, mas admite que esta é a ‘pior altura’ para abordar este cenário. João Ferreira do Amaral acredita que o assunto vai voltar a ser abordado pelos Estados Membros pós-pandemia.