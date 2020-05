Sociedade

30 de maio 2020

Costa e Marcelo homenageiam bombeiros: "A sorte vai ajudar-vos, vai proteger-vos"

Devido à pandemia, este ano não há comemorações do Dia do Bombeiro Português. Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa prestaram este sábado uma homenagem no Talhão dos Bombeiros Sapadores, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.