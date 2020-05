Há menos de uma semana, apenas quatro pontos separavam Bayern de Munique e Borussia de Dortmund, primeiro e segundo classificados da Bundesliga. Os lugares na tabela mantêm-se inalterados, mas agora com uma pequena – grande, aliás – diferença: o conjunto bávaro tem 7 pontos de vantagem, depois de, na terça-feira, ter ido arrancar uma vitória no terreno do Dortmund, equipa em que milita o português Raphael Guerreiro. Ojogo da 28.ª jornada reunia o centro das atenções, já que uma vitória caseira podia deixar a luta pelo título ao rubro. Contudo, aos 43 minutos, só faltaram os adeptos nas bancadas para aplaudir a obra de arte de Kimmich, que fez o único golo da partida, garantindo a vitória para a equipa de Munique, num resultado que pode ter sido o xeque-mate da prova. A seis jornadas do final, o Bayern ruma ao 8.º título consecutivo na Liga alemã. Por enquanto, a bola continuará a rolar, embora este fim de semana não sejam esperadas surpresas, com os residentes do topo a defrontarem os vizinhos mais aflitos do rés-do-chão. Hoje, o Bayern recebe o Fortuna de Düsseldorf, em posição que o obriga a disputar o play-off da despromoção; enquanto, amanhã, o Dortmund visita o o lanterna vermelha SC Paderborn 07.