Operação policial no bairro da Jamaica para fechar cafés devido à covid-19

Recorde-se que foi durante a semana que o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, confirmou que as autoridades de saúde estavam a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, para conter o surto de covid-19.

Está a decorrer, na tarde deste sábado, uma operação policial no Bairro da Jamaica, no Seixal, de apoio às autoridades de Saúde, que estão a notificar os proprietários dos estabelecimentos comerciais daquele local para encerrarem temporariamente a atividade devido à pandemia de covid-19, depois de ser detetado um surto de infeções no bairro.

De acordo com a SIC Notícias, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao bairro com uma unidade especial, acompanhados por cães, e a, até ao momento, a operação está a decorrer de forma tranquila.

Também o Correio da Manhã escreve que os donos dos cafés e bares estão a acatar as ordens do Delegado de Saúde.

Segundo a SIC, existiam quatro cafés no bairro, sendo que um já estaria fechado na tarde deste sábado.

No local, a PSP explicou que está a apoiar a autoridade de Saúde e que esta é uma operação conjunta com a Câmara Municipal do Seixal.

Escreve ainda o Correio da Manhã que o foco no Seixal poderá ter tido origem numa festa que durou vários dias.

Recorde-se que foi durante a semana que o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, confirmou que as autoridades de saúde estavam a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, para conter o surto de covid-19. O encerramento poderá durar cerca de duas semanas.