Já morreram 8.500 pessoas infetadas com o novo coronavírus na Alemanha

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 11 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus na Alemanha, segundo o Instituto Robert Koch. No total, já morreram 8.500 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 286 novos casos de covid-19, elevando assim o número de pessoas infetadas para 181.482. Por outro, 165.200 pessoas já venceram a doença.

O R - indicador de transmissão - no país está agora nos 1,03, o que significa que, em média, uma pessoa infetada infeta outra pessoa.