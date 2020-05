Nas últimas 12 horas foram detidas 37 pessoas em flagrante delito

Nas últimas 12 horas, entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de domingo, foram detidas 37 pessoas em flagrante delito, por todo o país. De acordo com uma nota enviada às redações pela GNR, o maior número de detenções ocorreu na estrada: 20 pessoas que estavam a conduzir sob o efeito de álcool e 5 sem carta de condução.

Foram ainda detidas quatro pessoas por ofensa à integridade física simples e 5 por resistência e coação. As autoridades afirmam ainda que foi detida uma pessoa por violência doméstica, outra por posse de arma proibida e outra por se encontrar numa situação de imigração ilegal.

Durante as diversas ações de fiscalização por todo o país, foram detetadas 419 infrações, entre as quais 157 por excesso de velocidade, 41 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 20 por falta de inspeção periódica obrigatória, 16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 10 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 5 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução. Foram também registados 23 acidentes e 9 feridos leves.

Ainda no mesmo período, foram apreendidas 0.57 doses de haxixe e um bastão de basebol, segundo a GNR.