Mulher de polícia que sufocou George Floyd pede o divórcio

A morte de George Floyd gerou bastante polémica e várias manifestações, não só nos Estados Unidos mas em todo o mundo. O polícia norte-americano Derek Chauvin, responsável pela morte de Floyd, foi demitido e está acusado de homicídio por negligência, depois de ter sufocado o homem durante mais de cinco minutos, durante a sua detenção. A situação levou a mulher de Chaviun, Kellie a pedir o divórcio.

De acordo com um comunicado dos seus advogados, partilhado na sexta-feira à noite e citado pela imprensa internacional, Kellie Chauvin, ex-miss Minnesota, "está devastada pela morte de Floyd", dirigindo as condolências "aos seus familiares, entes queridos e a todas as pessoas que estão a sofrer" e pede ainda às pessoas que respeitem os filhos do ex-casal.