‘Save The Date’: La Liga é a segunda a regressar

Liga espanhola vai ser retomada no dia 11 de junho com o dérbi de Sevilha. Segue-se a Premier League (17), com duelo português. Já o recomeço da Serie A é apontado para o próximo dia 20.

Depois da Liga alemã, aguarda-se agora o regresso dos restantes principais campeonatos da Europa. Em primeiro lugar, a La Liga, que promete ser a próxima a voltar, com o dérbi entre Sevilha e Bétis, em 11 de junho, da 28.ª jornada. A prova, suspensa desde dia 8 de março, é liderada pelo Barcelona, com mais dois pontos do que o rival Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro, a 11 pontos do primeiro lugar. Ainda na Liga vizinha, uma referência para João Félix (Atlético Madrid), que se lesionou no treino de segunda-feira. O internacional português, segundo anunciou o clube, sofreu entorse no ligamento colateral médio do joelho esquerdo de grau baixo. Apesar de o emblema não ter revelado o tempo de paragem, a imprensa espanhola apontou para três semanas de baixa para o avançado – que poderá, assim, estar apto no recomeço da prova. O Atlético é neste momento sexto classificado, a dois pontos do último lugar do pódio.

Entretanto, em Inglaterra, os clubes que integram o principal escalão do futebol inglês deram durante a semana parecer positivo à hipótese de regressar aos relvados no próximo dia 17 de junho, faltando apenas que este plano seja aprovado pelas autoridades governamentais. A confirmar-se, nesse mesmo dia vão acontecer dois jogos, entre o Manchester City (de Bernardo Silva e João Cancelo) e o Arsenal (de Cédric Soares), e entre o Aston Villa e o Sheffield United, ambos referentes à 28.ª jornada.

Por sua vez, a Liga italiana de futebol vai recomeçar em 20 de junho. Porém, a partir de 13 de junho serão disputadas as segundas mãos das meias-finais da Taça de Itália (Juventus-Milan e Nápoles-Inter Milão), com a final agendada para dia 17, no Olímpico de Roma. A Serie A, interrompida em 9 de março, é liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo, com 63 pontos, mais um do que a Lazio.