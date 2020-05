Transportes rodoviários reforçados em Lisboa

Os transportes rodoviários privados da Área Metropolitana de Lisboa (AML) reforçam, a partir de segunda-feira, 1 de junho, a sua oferta.

“Os operadores privados de transporte rodoviário de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa, Barraqueiro Transportes – marcas Boa Viagem e Mafrense, Isidoro Duarte, Henrique Leonardo da Mota, Rodoviária de Lisboa, Scotturb e Vimeca estão a promover um conjunto substancial de reforço de circulações e reativação de carreiras, para dar resposta às necessidades dos utilizadores na nova fase de desconfinamento, que se inicia dia 1 de junho”, anunciou a AML em comunicado.

A AML indica que vai ser feito um reforço que se traduz “num acréscimo de cerca de 60 circulações em cada dia útil e de 70 ao fim-de-semana”. O plano, no âmbito da nova fase de desconfinamento, pode, porém, sofrer “novos ajustes durante os próximos dias, de acordo com as necessidades identificadas”, lê-se na nota.