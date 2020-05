"Cuidado". O aviso de um ciclista a Marcelo Rebelo de Sousa | Vídeo

Marcelo Rebelo de Sousa foi 'apanhado' a 29 de maio por um ciclista quando caminhava na ciclovia. Sem se aperceber num primeiro momento de que se tratava do Presidente da República, o ciclista gritou "cuitado" para o peão que caminhava com os olhos postos no telemóvel.

O ciclista partilhou o vídeo no seu canal, que tem mais de 55 mil subscritores. Desde este sábado o vídeo tem sido partilhado pelas redes sociais. Alguns utilizadores deixaram comentários como "as leis são para cumprir por todas as pessoas. Até pelo Presidente" ou ainda "Faltou uma selfie com o Marcelo".

Veja o vídeo abaixo: