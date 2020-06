Censuras...

por Pedro d'Anunciação

Ana Leal vai de acusar a TVI de censura, só porque a estação não quis passar algum ou alguns programas dela, e resolveu fazer-lhe um inquérito. Vai daí, e a pequena não está com meias medidas: ocorre-lhe logo arranjar um advogado, e acusar a estação de censura. Ou eu não sei o que é censura, ou ela está a exagerar – e o advogado limita-se a fazer o seu papel.

É verdade que a TVI já demonstrou ter uma grande latitude de opiniões, desde os gloriosos tempos do Big Brother – embora fosse na altura outra a Direcção. Mas esta, se não for apenas para pôr a TVI á defesa, demonstra um grande descaramento. Já uma estação de TV, ou uma rádio, ou um jornal, não podem ter uma linha de informação. Só faltava o Sr. Ventura vir também acusar o CM por ser dispensado. E virem fazer acusações semelhantes todos os outros dispensados das TVs ou jornais ou rádios. A não ser que aceitemos o facto de as Direcções de Informação darem aos seus jornalistas inteira liberdade de actuação – o que também não me perece inteiramente razoável.