Helicóptero de combate a incêndios cai na descolagem

O aparelho estava em fase de treinos e estaria ao serviço da Proteção Civil esta segunda-feira, no combate a incêndios.

Um helicóptero despenhou-se durante a tarde de ontem no concelho de Góis, distrito de Coimbra. Segundo avançou a SIC, no helicóptero de combate a incêndios seguiam duas pessoas, tendo um dos tripulantes ficado com ferimentos ligeiros.

O alerta às autoridades terá sido dado às 17h20, e nas operações de socorro terão estado envolvidas, inicialmente, 16 pessoas. No local estiveram ainda cinco meios dos bombeiros de Góis, um do INEM e um da GNR.

Segundo a Lusa, que cita fontes do setor aeronáutico, o helicóptero terá tombado lateralmente durante a descolagem, sendo o aparelho operado pela empresa Helibravo.

Conforme adiantou a SIC, o helicóptero estava em fase de treinos e estaria ao serviço da Proteção Civil esta segunda-feira, no combate a incêndios. Ainda segundo o SAPO24, que cita Lurdes Castanheira, a presidente da Câmara Municipal de Góis, a aeronave terá levantando voo na Lousã, tendo caído perto da aldeia de Aigra Velha, que integra as Aldeias de Xisto.

À hora de fecho desta edição, as causas do acidente ainda não tinham sido apuradas.