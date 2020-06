Fórum da Competitividade prevê queda do PIB entre 9% a 15% em 2020

Na nota de conjuntura de maio, o FpC estima um cenário de crise agravada na sequência da pandemia, em comparação com a previsão divulgada em abril, onde a previsão se situava numa descida do PIB entre 4% a 8% este ano.

O Fórum para a Competitividade (FpC) reviu em baixa a sua previsão para a evolução do PIB português em 2020 e mostra-se agora mais pessimista em relação ao impacto económico da pandemia de covid-19.

Na nota de conjuntura de maio, divulgada esta segunda-feira, o FpC prevê agora uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) português entre 9% a 15% em 2020, um cenário de crise agravada, em comparação com aquele apresentado em abril – onde a previsão se situava numa descida do PIB entre 4% a 8% este ano.

“Em Portugal, os dados muito negativos de abril e maio; os grandes atrasos nos empréstimos e ajudas públicas; as mensagens contraditórias que estão a travar o desconfinamento; a maior lentidão esperada na recuperação internacional levam o Fórum para a Competitividade a rever em forte baixa as suas estimativas para 2020, perspetivando agora um PIB com uma evolução entre -9% e -15%”, lê-se no documento.