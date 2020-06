10 de Junho vai ser assinalado no Mosteiro dos Jerónimos

A "cerimónia simbólica" contará com as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e do Cardeal D. Tolentino Mendonça, que preside a Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

As Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, assinaladas a 10 de junho, vão realizar-se num “cerimónia simbólica” no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Segundo uma nota publicada esta segunda-feira no site da Presidência da República, as comemorações terão início pelas 11h no exterior do mosteiro, onde decorrerá “a Cerimónia do Içar da Bandeira Nacional, “com a execução do Hino Nacional, 21 salvas por unidade naval da Armada Portuguesa fundeada no rio Tejo e sobrevoo de homenagem por uma esquadrilha de aeronaves F-16 da Força Aérea.

Após a visita à Igreja de Santa Maria de Belém, onde Marcelo Rebelo de Sousa irá depositar uma coroa no túmulo de Luís Vaz da Camões, o Cardeal D. José Tolentino Mendonça, que preside a Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Marcelo discursará de seguida, no final das celebrações. As celebrações estiveram inicialmente previstas realizar na Região Autónoma da Madeira e África do Sul, porém, segundo a mesma nota, “foram alteradas para assim respeitar as regras de precaução sanitária no quadro da Pandemia da doença Covid-19.”