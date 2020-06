"Ai... Isto vai doer". Filomena Cautela faz promessa pessoal aos fãs

ATT Esta publicação contém uma confissão e uma promessa de vida. (credo) Até me desmontei toda com o que vos vou deixar aqui. Isto dos Instagrams da vida e de ter alguma plataforma na televisão tem este caráter vinculativo que normalmente só tem desvantagens mas desta vez a coisa tem jogado a favor. Dizer coisas publicamente vincula-nos ao seu cumprimento, a não ser que sejam a Cher e podem anunciar que é a última tournée durante 15 anos e nada mas tirando isso... Ora cá vai, nunca fumei muito mas ultimamente parecia estar a ser mais incomodativo e a começar a enervar me, vai daí que decidi o seguinte. A partir de hoje... ( ai... Isto vai doer) deixei de fumar. BA dummm. "Mas porque é que não vais dizer isso aos teus amigos e vens para aqui com isso?" Porque aqui, isto vincula - me. Se algum de vocês me vir novamente perto sequer da cigarrada esta publicação dá vos imediata autorização de me chamarem alguns nomes desta natureza. Exemplo: fraquinho. Croma. Xiiii Menina. Fracoooota etc. Sim? Vá... Felicidades e boa semana. PS faltam 4

A post shared by Filomena Cautela (@filomenacautela) on Jun 1, 2020 at 4:37am PDT