Daniel Kenedy: "Perdi quase tudo no casino"

Vício do jogo levou ex-jogador a afastar-se do mundo do futebol

O ex-futebolista Daniel Kenedy, que passou por clubes como Benfica, FC Porto, Marítimo e Sporting de Braga, revelou que perdeu “quase tudo” no casino por causa do vício do jogo.

Aos 46 anos, o antigo jogador admite que esta foi uma das razões por que deixou o mundo do futebol.

“Há uns anos comecei a jogar no casino e fiquei viciado. Na altura em que estava no Leixões deixei de frequentar o casino, mas depois voltei. A cabeça estava lá. Foi uma das razões que me levaram a deixar o futebol. Na vida tudo se sabe e isso também me afastou de alguns projectos. Por mais que quisesse disfarçar, o problema persistia” disse em entrevista ao Record.

Kenedy contou ainda que começou a jogar depois de ter sido afastado do Mundial 2002, após ter testado positivo a um controle de doping, e que piorou quando passou pelo Sporting de Braga, entre 2003 a 2004.

“Já não tinha quase nada. Perdi quase tudo no jogo. E quando não temos, recorremos a outras pessoas. A certa altura torna-se uma bola de neve. Na fase final, antes de parar, já ia mais ao casino para cumprir com as responsabilidades que tinha assumido com essas pessoas. Já não era o vício a falar”, revelou.

“Mas passei por uma fase muito difícil. Não estava a viver bem. No meio de tudo isto, perdi muita coisa. Eu e a minha família”, lamenta o ex-jogador, que diz estar “recuperado” há “cerca de dois anos”.