Jogador da NBA espanca homem que lhe partiu vidro do carro

JR Smith, antigo base dos New York Knicks e campeão da NBA pelos Cleveland Cavaliers, foi gravado a espancar um homem, supostamente por este lhe ter partido o vidro do carro, à margem de um protesto pela morte de George Floyd.

"Um desses rapazes filhos da p... brancos não sabia onde ia e partiu-me o vidro da carrinha. Ele não sabia de quem era o carro e levou uma sova. Persegui-o e bati-lhe. Isto não é crime de ódio. Não tenho qualquer problema com ninguém que não tenha nenhum problema comigo. É um problema com o sistema", disse entretanto o jogador, depois de o episódio ter sido divulgado pelo site norte-americano TMZ.

JR Smith: “One of these little MF whiteboys broke my window so i chased him down and whooped his ass” pic.twitter.com/NfyE3BHIxF