Mercado automóvel com queda de 71,6% em maio

Entre janeiro e maio, foram colocados em circulação 64 323 novos veículos, o que representa uma diminuição face aos primeiros cinco meses do ano passado de 46,8%.

Foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 7579 veículos automóveis em maio, o que representa uma queda de 71,6% em relação a igual mês de 2019, divulgou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Entre janeiro e maio, foram colocados em circulação 64 323 novos veículos, o que representa uma diminuição face aos primeiros cinco meses do ano passado de 46,8%.

Por categoria, em maio, foram matriculados em Portugal 5741 ligeiros de passageiros novos, uma redução de 74,7% face ao mesmo mês do ano anterior. Entre janeiro e maio, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros ascenderam a 53 772 unidades, o equivalente a uma diminuição de 47,9% relativamente ao acumulado dos primeiros cinco meses de 2019.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias totalizou, no mês de referência, um decréscimo homólogo de 51,3% para 1691 unidades matriculadas. No período compreendido entre janeiro e maio foram matriculadas 9275 unidades neste mercado, uma queda de 39,6% face a igual período do ano anterior.

Já o mercado de veículos pesados, onde se incluem os tipos de passageiros e de mercadorias, em maio, verificou-se uma queda de 68,5%, com 147 veículos comercializados. Nos primeiros cinco meses do ano, neste mercado, contabilizaram-se 1276 unidades matriculadas, um retrocesso homólogo de 44,7%.

“A queda de 74,7% nos ligeiros de passageiros, assim como elevado número de trabalhadores em layoff, confirma o setor automóvel como um dos mais afetados pela crise” provocada pela pandemia, refere a ACAP no documento.