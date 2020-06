Itália regista número de infeções mais baixo desde fevereiro

Itália registou 60 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a Proteção Civil italiana, elevando o número total de óbitos para 33.475.

No que respeita ao número de infetados, mais 178 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus no último dia, naquele que se trata do valor diário de casos mais baixo desde o dia 26 de fevereiro.

No domingo, o país registou 75 mortes e 355 diagnósticos positivos. Desde o início da pandemia em Itália, a 21 de fevereiro, há um total de 233.197 casos.

Há ainda 6.099 pacientes hospitalizados (menos 288, desde ontem), dos quais 424 estão nos cuidados intensivos (menos 11 em relação à véspera). Já 158.355 pessoas recuperaram da doença (mais 848 do que ontem).