Marcelo "respeita" escolha de António Costa

O Presidente da República afirmou que tinha sido informado da escolha do gestor da Partex para elaboração do plano de recuperação económica.

O Presidente da República afirmou, esta segunda-feira, que foi informado da escolha de António Costa Silva e que esta será formalizada por despacho do primeiro-ministro.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que respeita as escolhas de António Costa e dos membros do Governo no que diz respeito à escola de “colaboradores com importância e com particular responsabilidade para certas missões específicas”.

Questionado quanto à possibilidade de o gestor da Partex poder vir a fazer parte do Governo, Marcelo respondeu que o que lhe foi comunicado é que “não se tratava de um novo membro do Governo e que era uma escolha por despacho do senhor primeiro-ministro para exercer uma função, ao mesmo tempo, de aconselhamento e de conjugação de esforços".