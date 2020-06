Mais 31 vítimas mortais e 595 novos casos de covid-19 em França

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 31 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em França. No total, morreram 28.833 pessoas infetadas com o novo vírus no país desde o início da pandemia.

Foram também registados mais 595 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de pessoas infetadas para 152.091. Por outro lado, já recuperam da doença 68.440 pessoas.

O número de pessoas internadas continua a diminuir. Há 14.288 pessoas infetadas em unidades hospitalares. 34 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas. Nos Cuidados Intensivos estão 1.302 pessoas.