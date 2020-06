'Quem o avisa...'. PSP diz onde vão estar os radares até ao final de junho

"Quem o avisa...": Foi sob este lema que a PSP informou hoje, através da rede social Facebook, que até final do mês de junho, irá efetuar operações de controlo de velocidade - radar nos seguintes locais:

AÇORES

04-jun-20 13H00 Estrada 25 de Abril, Santa Cruz, e Est. Reg. Vila Nova - Praia da Vitória

08-jun-20 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco

09-jun-20 14H45 Av. Natália Correia

10-jun-20 14H45 Eixo Sul (junto ao Centro de Saúde)

13-jun-20 06H45 Calhetas - Rabo de Peixe

14-jun-20 14H45 Eixo Sul - junto viaduto da Av. Natália Correia

15-jun-20 07H00 Gruta do Vale, S. Bento, e Est. Reg. Feteira - Angra do Heroísmo

18-jun-20 06H45 Eixo Sul/Norte (Ligação Lagoa/Ribeira Grande)

19-jun-20 14H45 Eixo Norte (junto Centrovia RGR)

20-jun-20 14H45 Eixo Sul (antes do acesso a Lagoa)

30-jun-20 07H00 Caminho da Vila e Caminho da Esperança, Porto Judeu - Angra do Heroísmo

AVEIRO

04-jun-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

12-jun-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

17-jun-20 09H00 Av. 32 - Espinho

17-jun-20 15H00 Rua do Sobral - Ovar

18-jun-20 09H00 Av. Dr. Renato Araújo/Posto de Combustível - São João da Madeira

18-jun-20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

24-jun-20 09H00 Rua Família Colares Pinto (EN 327) - Ovar

25-jun-20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

25-jun-20 15H00 Av. António José de Oliveira Júnior - São João ​da Madeira​

25-jun-20 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro - Aveiro

26-jun-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

BEJA

03-jun-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

09-jun-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

16-jun-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

24-jun-20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

BRAGA

02-jun-20 08H00 Circular Urbana - Guimarães

09-jun-20 08H00 Circular Urbana - Guimarães

15-jun-20 10H00 EN 101 (Nogueira) - Braga

16-jun-20 14H00 Circular de Barcelos

18-jun-20 14H30 Variante EN 14 - V.N. de Famalicão

23-jun-20 08H00 Circular Urbana - Guimarães

30-jun-20 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga

BRAGANÇA

04-jun-20 08H00 EN - 15 - Mirandela

08-jun-20 08H00 Av. das Cantarias - Bragança

17-jun-20 08H00 Av. Abade Baçal - Bragança

18-jun-20 08H00 Rua Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela.

CASTELO BRANCO

05-jun-20 08H00 Chão de S. André - Castelo Branco

09-jun-20 08H00 EN 230 - Covilhã

09-jun-20 08H00 IC 1 Ponte Edgar Cardoso, - Figueira da Foz

24-jun-20 10H00 Av. da Europa - Castelo Branco

25-jun-20 16H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

COIMBRA

03-jun-20 09H00 Estrada Vale Figueira - Coimbra

09-jun-20 15H00 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

16-jun-20 09H00 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

17-jun-20 08H00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar) - Figueira da Foz

19-jun-20 09H00 Av. Inês de Castro - Coimbra

23-jun-20 08H00 IC 1 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

25-jun-20 09H00 IC 2 - Banhos Secos - Sentido Sul/Norte - Coimbra

30-jun-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar) - Figueira da Foz

ÉVORA

04-jun-20 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

09-jun-20 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

17-jun-20 09H00 EN 254 ao Bairro da Comenda - Évora

25-jun-20 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

30-jun-20 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

FARO

09-jun-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

18-jun-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

20-jun-20 17H00 EN 125 - junto Bombas da BP - Faro

24-jun-20 09H00 Av. Dom João VI - Olhão

24-jun-20 09H00 Av. V2 - Portimão

26-jun-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

26-jun-20 09H30 Av. Da Fonte Coberta - Lagos

30-jun-20 09H00 Av. V6 - Portimão

GUARDA

09-jun-20 07H00 Via de Cintura Externa da Guarda

17-jun-20 07H00 EM 577

25-jun-20 17H00 Via de Cintura Externa da Guarda

29-jun-20 07H00 Via de Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

02-jun-20 09H00 N 237 - Souto -Pombal

04-jun-20 14H30 N 242 KM 6,000 - Leiria

08-jun-20 09H00 N 356-1 KM 5,600 - Leiria

12-jun-20 14H30 N 113 KM 8,000 - Leiria

16-jun-20 09H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

18-jun-20 14H00 Av. Paiva e Sousa - Caldas da Rainha

18-jun-20 15H00 N 242 KM 6,000 - Leiria

26-jun-20 09H00 Av. da Comunidade Europeia - Leiria

LISBOA

03-jun-20 14H00 Av. Lusíada - Lisboa

04-jun-20 09H00 Estrada dos Salgados - Amadora

05-jun-20 13H30 Estrada dos Salgados - Amadora

13-jun-20 14H00 Av. Eusébio Silva Ferreira - Lisboa

16-jun-19 09H00 Mem Martins - Av. Capitães de Abril

16-jun-19 14H30 Rio de Mouro - Rua Elias Garcia

17-jun-20 09h00 Av. Marginal – Estoril

18-jun-20 07H00 Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

18-jun-20 13H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

21-jun-20 07H00 Av. da República - Lisboa

24-jun-20 09H00 Rua Comandante Ramiro Correia - Unhos

24-jun-20 14H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira - Santo António dos Cavaleiros

25-jun-20 14H00 EN 10, Km 125.3(piscinas Alhandra) sentido Sobralinho/Alhandra

29-jun-20 20H00 IP 7 (zona de Sete Rios) - Lisboa

MADEIRA

02-jun-20 14H00 Rua Eng.º Santos Costa - Machico

04-jun-20 08H00 Av. do Infante e Av. Mário Soares

05-jun-20 13H00 VR 1 Km 9.4 Este-Oeste - Câmara de Lobos

13-jun-20 19H00 ER 222 - Canhas e VE3 Km 3.8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

15-jun-20 14H00 Rua 5 de Outubro e Estrada Comandante Camacho de Freitas

24-jun-20 08H00 Estrada Monumental e Caminho de Santo António

25-jun-20 13H00 VE3 Km 18.7 Túnel do Jardim pelado - Calheta

30-jun-20 14H00 Av. Mário Soares e Rua Dr. Pestana Júnior

PORTALEGRE

05-jun-20 14H00 Av. Extremadura Espanhola - Bombeiros- Portalegre

12-jun-20 08H00 Av. do Badajoz - Portalegre

19-jun-20 08H30 Av.do Dia de Portugal.- Elvas

24-jun-20 09H00 Av. da Europa- Elvas

PORTO

02-jun-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

04-jun-20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

05-jun-20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

08-jun-20 08H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

09-jun-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

12-jun-20 14H00 Estrada da Circunvalaçã0 - 10036 - Matosinhos

16-jun-20 08H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

18-jun-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 10012 - Porto

23-jun-20 08H00 Estrada Municipal Nº 556 - Santo Tirso

26-jun-20 14H00 Av. Eng.º Duarte Pacheco - Baguim do Monte

29-jun-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de varzim

30-jun-20 14H00 Via Eng.º Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia

SANTARÉM

02-jun-20 08H00 EN 365 - Entroncamento

08-jun-20 08H00 EN 3 / Calçadinha - Santarém

08-jun-20 08H00 Barreira Alva - Torres Novas

11-jun-20 08H30 Alameda do Vinho - Cartaxo

16-jun-20 08H00 Santa Marta - Tomar

22-jun-20 08H00 Av. António Farinha Pereira - Abrantes

25-jun-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

25-jun-20 08H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

29-jun-20 08H00 Circular Urbana N/S - Santarém

SETÚBAL

18-jun-20 10H00 Av. do Mar - Amora - Seixal

23-jun-20 08H30 Estrada Nacional 10 - Setúbal

24-jun-20 08H00 Circular Externa - Montijo

26-jun-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

VIANA DO CASTELO

08-jun-20 10H00 Av. Maria Auxiliadora - Areosa - Viana do Castelo

18-jun-20 10H00 Rua de Portuzelo - Viana do Castelo

21-jun-20 17H00 Av. do Cabedelo - Darque - Viana do Castelo

VILA REAL

03-jun-20 09H00 Rua Vasco Sameiro - Vila Real

04-jun-20 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

12-jun-20 09H00 Av. da Noruega - Vila Real

16-jun-20 09H00 Av. Dr. Mário Soares - Chaves

24-jun-20 14H00 Av. da Europa - Vila Real

26-jun-20 09H00 Rua da Paz - Chaves

VISEU

02-jun-20 08h00 Av. Professor Reinaldo Cardoso - Viseu

04-jun-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

04-jun-20 08h00 Av. Da Europa - Viseu

11-jun-20 08h00 Estrada de Nelas - Viseu

13-jun-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

18-jun-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

23-jun-20 08h00 Estrada de Nelas - Viseu

27-jun-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz em Lamego