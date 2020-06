Cascais proíbe venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis depois das 20h

Fotografia tirada junto a um posto no Estoril terá levado ao despacho da proibição, assinado por Carlos Carreiras.

A Câmara de Cascais decidiu proibir a venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustível do concelho a partir das 20 horas, para evitar ajuntamentos de jovens, como aconteceu no fim de semana passado.

A medida surge depois de dezenas de jovens e adultos terem recorrido às lojas de conveniência dos postos de abastecimento para comprar álcool, em alternativa aos bares e discotecas que se mantêm fechados na sequência da pandemia.

Vários grupos de jovens juntaram-se no espaço exterior das bombas de gasolina, como se pode ver nas fotografias entretanto partilhadas nas redes sociais, para beber, provocando grandes ajuntamentos, o que viola as normas de saúde pública.

A imagem que tem sido mais partilhada é de um posto no Estoril, concelho de Cascais, cuja autarquia decidiu assim acabar com a venda de álcool entre as 20h e 8h, pelo menos durante o estado de calamidade.

O despacho que proíbe a venda foi assinado por Carlos Carreiras que anunciou a medida no seu Facebook.