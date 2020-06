Chapéus com hélices? Arcos de Valdevez cria solução controversa para manter distanciamento entre crianças

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez ofereceu às crianças do município, que voltaram esta segunda-feira ao jardim-de-infância, um chapéu com hélices como forma de as ajudar a manter a distância umas das outras.

Os chapéus foram montados pelos próprios alunos numa iniciativa chamada "estamos de volta". Cada hélice tem 1,20 metros e funciona "como uma sugestão amiga de afastamento", escreve a autarquia nas redes sociais.

A solução insólita está a gerar controvérsia, há quem elogie a criatividade da ideia, defendendo que ajuda a proteger as crianças. Por outro lado, também há muitos que a criticam e que a consideram mesmo violenta para a saúde mental das crianças.

Recorde-se que a DGS quando emitiu a lista de recomendações a propósito da reabertura do pré-escolar, fez questão de sublinhar o direito a brincar das crianças.