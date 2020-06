Simpsons mudam de cor em 'protesto' contra morte de George Floyd

Numa das imagens, o artista recriou a morte de George Floyd, utilizando Homer Simpson, com o joelho do chefe Wiggum no pescoço.

A morte de George Floyd gerou bastante contorvérsia não só nos Estados Unidos mas em todo o mundo. Além dos protestos pela morte do afro-americano que morreu sufocado por um agente da polícia, as redes sociais tem sido utilizadas para o homenagear e garantir que a sua morte não será esquecida.

O artista e ativista pop contemporâneo italiano, aleXsandro Palombo, foi uma das pessoas que utilizou a sua arte para enviar uma mensagem aos seus seguidores e apelar à consciêncialização sobre as questões culturais. E para tal utilizou algumas das personagens mais conhecidas do mundo: Os Simpsons.

Com o título “The Simpsons turn Black, I can’t Breath” (Os Simpsons tornaram-se negros, não consigo respirar), aleXsandro Palombo apresenta uma versão das personagens com a pele negra. Numa das imagens, o artista recriou a morte de George Floyd, utilizando Homer Simpson, com o joelho do chefe Wiggum no pescoço. Noutra imagem, vê-se Bart Simpson, também com a pele negra, a ser perseguido pelo chefe da polícia.