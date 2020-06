Pelo segundo dia consecutivo, não foram registadas vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em Espanha. No total, já morreram 27.127 pessoas no país.

Foram registados ainda 137 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número superior aos 37 casos confirmados na segunda-feira, o registo mais baixo desde março, elevando assim o número de pessoas infetadas para 239.932.