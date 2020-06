Eurodeputado surge sem calças durante reunião no Parlamento e ninguém conseguiu conter o riso | Vídeo

A pandemia da covid-19 trouxe muitas mudanças às nossas vidas e vários têm sido os momentos que, ao longo destes meses, se têm tornado virais. Desta vez, o protagonista de mais um vídeo que está a dar que falar na Internet é o eurodeputado irlandês Luke ‘Ming’ Flanagan.

Durante uma Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, Flanagan respondia, através de videochamada, a algumas questões, mas acabou por mostrar mais do que devia. O eurodeputado estava sentado no quarto, com uma camisa vestida, mas sem calças.

No vídeo, partilhado inicialmente no Twitter por um jornalista espanhol, os colegas do Parlamento Europeu surgem a rir-se da situação.

O momento protagonizado por Flanagan, um político independente, que por várias vezes foi apanhado com canábis para uso pessoal, rapidamente se tornou viral.

Veja aqui o vídeo do momento.

Luke Ming Flanagan has had an absolute mare here.



Joined the EU Ag Committee zoom meeting in his jocks after coming back from a run and presumably thinking the camera cut him off at the waist. 🤦‍♂️



Look at Norbert Lins face.



👔🩲 pic.twitter.com/B43xmg3ZSJ