André Ventura diz que se ganhar eleições "ofender polícias vai dar mesmo prisão"

A morte de George Floyd tem sido um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, não só pela morte polémica do homem negro, que foi sufocado por um polícia norte-americano, mas também pelos protestos violentos contra a violência policial, que já levaram à morte de três pessoas, incluindo um polícia.

O deputado do Chega, André Ventura, utilizou a sua conta oficial no Twitter para comentar o assunto e garantiu que "se o Chega vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão", pode ler-se no tweet. André Ventura diz ainda que "o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal".

Apesar de ter recebido alguns comentários de apoio por parte dos seus seguidores, a grande maioria das pessoas que comentaram o tweet do deputado são contra a medida.