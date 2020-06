Detido duplo homicida de Valpaços

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à detenção, no final do dia desta terça-feira, de um homem, de 65 anos, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio.

Em comunicado, a autoridade lembra que os factos ocorreram no dia 30 de maio, numa localidade do concelho Valpaços quando o arguido, "munido de uma arma de fogo, terá disparado em direção às vítimas, provocando-lhe a morte imediata".

Recorde-se que o homem já tinha sido interrogado por suspeitas de ter matado as vítimas, com idades compreendidas entre os 50 e os 55 anos, contudo, tinha ficado em liberdade.

As vítimas mortais são o irmão e a cunhada da mulher do sexagenário. Escreve a TVI que, na origem do crime, estarão desavenças antigas, uma vez que o casal estava de relações cortadas com o cunhado há cerca de quatro anos

O detido será presente às Autoridade Judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação, nos prazos legais.