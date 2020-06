MP perde recurso e Rui Pinto é julgado por 90 crimes

Ao contrário do que havia pedido o Ministério Público, o pirata informático Rui Pinto não vai ser julgado por 147 crimes mas sim por 90, de acordo com a juíza Cláudia Pina.

Segundo avança o jornal Público, o Ministério Público ainda recorreu da decisão, mas os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa consideraram que o hacker não deve ser acusado de 57 desses crimes.

De acordo com a juíza, o autor do Football Leaks não deve ser julgado pela violação de correspondência de quem não apresentou queixa. Já o Ministério Público alegou, ao recorrer da decisão, que as queixas apresentadas pelas donas dos domínios - onde alegadamente foi extraída correspondência eletrónica do Sporting e da sociedade de advogados PLMJ - eram suficientes para abranger todos os ofendidos.O Tribunal da Relação de Lisboa contrariou e disse que o utilizador que se encontra no email é o único destinatário.

O hacker está acusado de 68 crimes de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, um de tentativa de extorsão e um de sabotagem informática.