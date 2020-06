Covid-19 já matou mais de 373 mil pessoas em todo o mundo

Pelo menos 373.439 pessoas já morreram em todo o mundo devido à covid-19. De acordo com um balanço da AFP, baseado em dados oficiais, há registo de mais de 6,2 milhões de infetados.

Os dados, recolhidos pela agência noticiosa francesa até às 20h00 desta terça-feira, revelam que foram oficialmente diagnosticados 6.220.110 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro do ano passado, na China. Destes, pelo menos 2.599.500 são agora considerados curados.

Este número de casos diagnosticados reflete, contudo, apenas uma parte do número real de infeções, uma vez que muitos países testam apenas as situações que requerem atendimento hospitalar.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 607 novas mortes, Brasil, com 480, e Índia, com 230.

Em termos de números e de casos, os Estado Unidos lideram a lista, com 104.658 mortes e 1.797.457 casos. Segue-se o Reino Unido, com 39.045 mortes em 276.332 casos, a Itália, com 33.475 mortes e 233.197 casos, o Brasil, com 29.314 óbitos e 514.849 casos, e a França, com 28.833 mortes e 189.220 casos.

Entre os países mais afetados pela pandemia, a Bélgica continua a ser o que apresenta mais óbitos face à sua população, com 82 mortes por cada 100.000 habitantes.

Portugal regista 1.436 mortes e 32.895 casos confirmados. É o 24.º país do mundo com mais óbitos e o 29.º em número de infeções.