3 de junho 2020

Lisboa Não Rola- Travar a Websummit

A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa Sofia Vala Rocha lembra que o contrato da autarquia com a Websummit, evento pelo qual tem de pagar 11 milhões todos os anos durante uma década, já era criticável antes da pandemia. Agora, que já não virão milhares de estrangeiros, torna-se ainda mais urgente rever as condições e aplicar o dinheiro na crise social que a covid-19 provocou.