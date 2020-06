Festa do Avante! Petição contra realização da rentrée comunista

Faltam cerca de três meses para realização da Festa do Avante! na Quinta da Atalaia, no Seixal. A tradicional rentrée comunista tem sido alvo de polémica, sobretudo porque o País está em estado de calamidade e estão proibidos os festivais de verão até 30 de setembro, um calendário que abrange a Festa do Avante!. Mas para o PCP a sua rentrée não é um mero festival de verão, tem dimensão política e cultural e tem mantido a intenção de a realizar. Por isso, estão a ser recolhidas assinaturas online numa petição pública para proibir a festa. E 16 229 pessoas já a subscreveram.

Para ser apreciada em plenário, no Parlamento, uma petição precisa de ter 4 mil assinaturas devidamente validadas.

“Defendemos a proibição da realização da festa do Avante em 2020! À semelhança do que irá acontecer com todos os festivais e festas de Verão! Pelo tratamento igual de todos os Portugueses!”. É este o texto que acompanha a petição online que tem dois destinatários: o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues e o primeiro-ministro, António Costa.

O i contactou o PCP para se pronunciar sobre esta petição e os comunistas responderam que a edição de 2020 da Festa do Avante! “observará as recomendações das entidades de saúde que estiverem em vigor”.

Na semana passada, o secretário-geral do PCP foi abordado pelos jornalistas, após a sétima reunião com epidemiologistas sobre a covid-19. Na altura, Jerónimo de Sousa considerou que o seu partido está “muito empenhado na realização daquele grande ato político, cultural, de festa, de música, arte, que demonstra que não é um festival”. Confrontado sobre o impacto financeiro no PCP sobre a ausência da Festa do Avante!, Jerónimo respondeu: “Descansem as almas mais inquietas que isso não seria determinante para as nossas opções”.

De realçar que o Presidente da República promulgou a proibição de festivais, mas deixou a porta aberta à Festa do Avante!.

Entretanto, o concerto de Bruno Nogueira no Campo Pequeno (onde esteve o primeiro-ministro) motivou comentários nas redes sociais. Foi o caso da ex-deputada do PEV Heloísa Apolónia: “Ontem, o concerto do Bruno Nogueira encheu o Campo Pequeno. Estou a estranhar não ver posts em força nas redes sociais, com imagens de toalhas de praias e chapéus de sol com a foto do artista, assim como quem diz, se formos nós, não podemos, mas se for com o carimbo do Bruno Nogueira já se pode... assim igual àqueles que se espalharam a propósito de uma pretensa realização da festa do Avante. Eu vou ao teatro esta semana, aviso já!”

O PCP, recorde-se, tem agendado também um comício para o dia 7 de junho no alto do parque Eduardo VII, em Lisboa. O motivo é a retirada de direitos dos trabalhadores. Cristina Rita