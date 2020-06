Pelo menos seis elefantes foram mortos na Etiópia por caçadores furtivos, num único dia, naquele que é o maior massacre de que há memória neste país da África Oriental.

O anúncio foi feito ontem as autoridades responsáveis pela vida selvagem.

Os elefantes foram mortos na semana passada quando saíram do Parque Nacional de Mago, no Sudoeste do país, para beber água, divulgou o diretor do parque à agência AFP.