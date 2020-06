“Digam à nação que fico”. Jorge Jesus renova com Flamengo por mais uma época

O treinador português Jorge Jesus confirmou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o Flamengo por mais uma época.

A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa brasileira, mas horas depois seria o próprio técnico a confirmar a informação no Instagram:

"Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", lê-se no Instagram de Jorge Jesus.