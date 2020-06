Isabel Moreira chama racista a André Ventura

Os ânimos exaltaram-se na Assembleia da República, esta quarta-feira de manhã, durante a discussão de um parecer sobre um projeto do Chega para extinguir a comissão para a igualdade e contra a discriminação racial.

A meio da discussão, a deputada do PS Isabel Moreira disse que André Ventura "é declaradamente uma pessoa racista". O líder e deputado único do Chega, que participava na comissão através do Skype, respondeu que "nunca" foi "condenado por racismo".

Na sequência do incidente, o presidente da comissão, Luís Marques Guedes, chamou a atenção para o tipo de linguagem usado pela deputada, alegando que pode "ofender as pessoas". O deputado social-democrata fez ainda questão de distinguir uma opinião e uma posição política, quando se acusa alguém de "apresentar propostas racistas".

Isabel Moreira tomou a palavra e admitiu “recuar”, reconhecendo: "não deveria ter dito o que disse". No entanto, não resistiu em lançar uma indireta dirigida a Ventura. "Uma pessoa que nunca foi condenada por racismo não é racista, tem muitas opiniões racistas, mas não tendo sido condenado, não é racista”, começou por dizer, acrescentando com ironia: "Uma pessoa que propõe confinamento de pessoas por serem ciganas, é ser racista".

André Ventura disse que não iria responder diretamente à deputada do PS, mas também ele não resistiu em atirar mais uma frase sobre o assunto. "Não vou dizer o que penso sobre si”, afirmou.

A discussão em causa está relacionada com projeto de lei do Chega que propõe que seja extinta a comissão para a igualdade e contra a discriminação racial, cabendo ao Ministério Público a investigação de crimes relacionados por questões raciais ou discriminação.