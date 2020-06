Espanha registou uma vítima mortal nas últimas 24 horas, depois de dois dias consecutivos sem óbitos

Desde o início da pandemia no país, morreram 27.128 pessoas infetadas com o novo vírus.

Após dois dias sem registar mortes, as autoridades de saúde espanholas confirmaram um óbito relacionado com o novo coronavírus nas últimas 24 horas . No entanto, o Ministério da Saúde espanhol explicou que nos últimos sete dias morreram 63 pessoas infetadas com covid-19 no país.

Recentemente, as autoridades de saúde começaram a anunciar o número de mortes diário mas também o número semanal, uma vez que tem ocorrido revisões dos dados. Tal pode levar a que o número anunciado diariamente não seja sempre correto. Desde o início da pandemia no país, morreram 27.128 pessoas infetadas com o novo vírus.

Foram ainda confirmados 219 novos casos nas últimas 24 horas, o que revela um aumento comparativamente ao balanço anterior, onde foram registados 137 contágios. No total, 240.326 pessoas foram infetadas pela covid-19.