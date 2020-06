"Com crises há sempre gente que acha que o discurso populista dá votinhos, olhe, é o caso do senhor deputado André Ventura", acusa Costa

André Ventura, do Chega, questionou o primeiro-ministro sobre a nomeação do gestor António Costa Silva para coordenar os trabalhos preparatórios da elaboração do programa de recuperação económica e social entre 2020 e 2030.

“Como e por que razão vai buscar um consultor externo, quando já foi buscar outro e tem o maior Governo da história? É ou não verdade que Siza Vieira vai para as Finanças e Centeno para o Banco de Portugal?”, questionou Ventura, que viu António Costa não responder a nenhuma das questões.

O deputado único do Chega aproveitou a sua intervenção no debate quinzenal para voltar a insistir no confinamento específico para a comunidade cigana. Para tal, usou o exemplo do autarca do PS da Azambuja, que esperava um cerco sanitário a um bairro de etnia cigana.

“Há ou não um problema com os ciganos em Portugal?”, questionou André Ventura.

“Não passo a concordar consigo quando passo a discordar com os meus autarcas e quando eles dizem o que o senhor diz eu discordo mesmo”, respondeu Costa.

O primeiro-ministro lançou ainda uma farpa ao deputado único do Chega.

“Com crises há sempre gente que acha que o discurso populista dá votinhos, olhe, é o caso do senhor deputado André Ventura”, disse Costa.