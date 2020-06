Gueterres diz que é "imperativo" redesenhar um mundo mais equilibrado

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, esta quarta-feira, que “é imperativo” redesenhar um mundo mais equilibrado, depois de uma pandemia que "expôs a fragilidade mundial".

"É imperativo que o nosso mundo seja reimaginado, reconstruído, desenhado de novo com equilíbrio e vigor", disse Guterres, durante uma videoconferência para apresentar a 51.ª edição do Fórum de Davos, que terá lugar em janeiro de 2021.

O secretário-geral da ONU disse que o vírus forçou a paralisação de países e economias e expôs problemas a nível global que “não se limitam aos sistemas sanitários, mas também a alterações climáticas descontroladas, níveis insustentáveis de desigualdade e um ciberespaço anárquico".

Assim, o antigo ministro português considera que o mundo deve "reequilibrar o investimento em ciência e tecnologia e avançar com a transição para zero emissões" de gases que causam o aquecimento global.

Também Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse, na mesma apresentação que "a melhor homenagem que pode ser feita aos que perderam as vidas nesta pandemia é um mundo mais verde, inteligente e justo".

A diretora-geral do FMI disse ainda que pelo menos 170 países vão terminar o ano com as economias mais reduzidas do que estavam ao começar 2020.