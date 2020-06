FC Porto perde em Famalicão e fica com liderança da I Liga em risco

Azuis-e-brancos perderam por 2-1 no regresso do campeonato

O FC Porto entrou com o pé esquerdo no regresso da I Liga. Em jogo da 25.ª jornada, os azuis-e-brancos foram derrotados pelo Famalicão, por 2-1, resultado que deixa em risco a liderança da prova.

Os três golos do encontro surgiram na segunda metade, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador aos 48 minutos. Após um erro do guarda-redes portista Marchesín, Fábio Martins não desperdiçou a oportunidade e inaugurou o marcador para o plantel famalicense. Já aos 74', foi a vez de Corona devolver a igualdade ao marcador após assistência de Sérgio Oliveira.

O 1-1 não durou, contudo, muito tempo, já que quatro minutos depois, Pedro Gonçalves fixou o resultado final em 2-1 (78').

Contas feitas, a equipa de Sérgio Conceição mantém os mesmos 60 pontos, mais um do que o Benfica, que recebe amanhã (18h15) o Tondela e pode aproveitar o deslize do dragão para regressar ao topo da classificação.